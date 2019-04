Despiste de autocarro. “Vamos abrir um inquérito”, garante autarca do Barreiro

A Câmara Municipal do Barreiro vai abrir um inquérito para apurar as causas do despiste do autocarro no terminal de transportes, que causou um ferido grave e sete ligeiros.

"Ainda não sabemos dizer o que esteve na origem do acidente, mas vamos abrir um inquérito para perceber o que se passou. Trata-se de um autocarro com todas as condições e de um motorista com cerca de 30 anos de experiência", disse o presidente da Câmara Municipal do Barreiro, Frederico Rosa (PS).

O pesado de um serviço municipalizado da autarquia barreirense despistou-se no terminal cerca das 19h45, subiu o passeio e entrou na zona destinada à entrada e saída de passageiros do transporte fluvial, causando um ferido grave e sete ligeiros, entre eles uma criança.

O ferido grave é o motorista que foi transportado para o hospital Garcia de Orta, em Almada, enquanto os outros foram para o hospital do Barreiro.

O autarca, que esteve no local do acidente e se deslocou depois ao hospital do Barreiro para se inteirar da situação dos feridos, elogiou a intervenção rápida das duas corporações de bombeiros do concelho e da PSP.

"Foi uma intervenção rápida e foi possível, em pouco tempo, fazer a triagem dos feridos no local e encaminhar para o hospital. A informação que me deram sobre o motorista é que ficou encarcerado, foi estabilizado no local e não corre risco de vida", salientou.

Frederico Rosa referiu que a criança foi assistida no hospital do Barreiro, mas já teve alta.