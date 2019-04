Folha incrédulo com a derrota em Tondela. "Inexplicavelmente deixámos de jogar"

António Folha, treinador do Portimonense, mostrou-se incrédulo com a derrota por 3-2 no Estádio João Cardoso, terreno do Tondela, depois da sua equipa ter estado a vencer por 2-0 até aos 60 minutos de jogo. Na zona de entrevistas rápidas, o técnico diz que a sua equipa "deixou de jogar na segunda parte":

"Foi uma primeira parte muito capaz, com várias oportunidades de golo. Na segunda parte, inexplicavelmente deixámos de jogar. Não definimos bem, não ganhávamos bolas divididas e colocamo-nos a jeito. Foram três golos que não estavam nas nossas contas", disse à Sport TV.

Folha diz que faltou capacidade de gestão de resultado, numa segunda parte sem identidade. "Não foi a minha forma de pensar o jogo porque não conseguimos ter bola. O Tondela fez uma grande segunda parte, com muito querer e determinação e faltou saber pausar o jogo e ficar com bola".

Apesar o 10º lugar na tabela, o Portimonense está a cinco pontos da zona de descida e Folha diz que não há adversários fáceis até final do campeonato. "Temos de levantar a cabeça e dar o melhor no próximo jogo. Estamos a seis jogos do fim e nenhum adversário vai ser fácil, vão ser todos os jogos muito complicados".