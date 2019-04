Chelsea vence West Ham e sobe ao pódio da Premier League

O Chelsea recebeu e venceu, esta segunda-feira, o West Ham, por 2-0, em Stamford Bridge.

Eden Hazard foi a grande figura da partida, ao apontar o "bis" que deu a vitória à equipa de Maurizio Sarri. O belga abriu o marcador aos 24 minutos, assistido por Loftus-Cheek. Já no final da partida, em cima do minuto 90, Ross Barkley voltou a assistir Hazard para o resultado final.

Com este resultado, o Chelsea subiu, à condição, ao terceiro lugar da tabela da Premier League, com 66 pontos. Tottenham, em 4º com 64 pontos, e o Arsenal, 5º com 63, têm um jogo a menos e podem ultrapassar os "blues".

Apesar da derrota, o West Ham tem praticamente a manutenção garantida. Os "hammers" ocupam o 11º posto, com 42 pontos, mais 14 pontos do que o Cardiff, que ocupa a primeira posição de descida.