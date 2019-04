Tondela recupera de dois golos de desvantagem e vence Portimonense

O Tondela venceu, esta segunda-feira, o Portimonense por 3-2, depois de ter estado a perder com dois golos de desvantagem, jogo que encerrou a jornada 28 da I Liga.

A equipa de Pepa perdia por 2-0 ao intervalo, com golos de Jadson, aos 20 minutos, através de um cabeceamento certeiro. Aos 45 minutos, Paulinho fez o segundo de livre direto.

No segundo tempo, reviravolta importante para o Tondela na luta pela manutenção. Tomané reduziu a desvantagem aos 63 minutos e Pité, aos 72', saído do banco, fez o melhor golo da partida, num remate acrobático à entrada da área. Perto do apito final, Ricardo Costa, capitão de equipa, estabeleceu o resultado final aos 84 minutos.

Com esta vitória, a equipa de Pepa deixa a zona de despromoção e salta para o 15º lugar, com 28 pontos. Nacional cai para a zona de despromoção, com 27 pontos. Já o Portimonense ocupa o 10º lugar da tabela, com 32 pontos somados.