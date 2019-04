Despiste de autocarro faz oito feridos no Barreiro

Um autocarro de passageiros despistou-se esta segunda-feira, pelas 19h45, no terminal de transportes do Barreiro, provocando oito feridos, dois dos quais em estado grave, segundo confirmou fonte do INEM à Renascença.



Segundo a mesma fonte, os dois feridos graves são uma criança de sete anos, atropelada pelo autocarro, e o motorista do veículo de transporte de passageiros. As duas vítimas foram já encaminhadas para o Hospital Garcia de Horta.



Entre os feridos ligeiros estão três homens e três mulheres, com idades compreendidas entre 20 e os 52 anos de idade, todos transportados para o Hospital do Barreiro



Foram chamados ao local 24 operacionais e 11 viaturas dos Bombeiros Voluntários do Barreiro - Corpo de Salvação Publica, Bombeiros Voluntários do Sul e Sueste, a VMER do hospital do Barreiro e a PSP.



O autocarro dos Transportes Coletivos do Barreiro (TCB) despistou-se no terminal, subiu o passeio e entrou na zona destinada à entrada e saída de passageiros do transporte fluvial.