Diocese de Setúbal pretende “apurar a verdade" sobre alegado abuso sexual em creche da Igreja

A Diocese de Setúbal pediu ao Ministério Público que seja averiguado um caso de alegado abuso sexual numa creche da Igreja no concelho de Almada. Em comunicado, a Diocese garante que tomou todas as medias necessárias à proteção das crianças daquela insitutição e está a colaborar com as autoridades. O alegado crime de abuso sexual foi noticiado, esta segunda-feira, pelo Observador.

A mãe da criança, um rapaz de cinco anos, apresentou, em janeiro, queixa à PSP, o caso passaria em seguida para a alçada da Polícia Judiciária de Setúbal, que posteriormente o remeteu para o Ministério Público. Até ao momento, lembra o Observador, a mãe (que acusa o padre responsável pelo centro paroquial do alegado abuso sexual) não foi chamada a prestar qualquer esclarecimento às autoridades.

A Diocese de Setúbal esclarece que “tem conhecimento que está a ser investigada a denúncia de uma alegada situação de abuso de menores” nas instalações do Centro Paroquial em Almada, lembrando que a instituição em causa “adotou todas as medidas necessárias para a proteção das crianças e utentes, colaborando com as autoridades judiciais na investigação em curso e disponibilizando todos os elementos solicitados”.

Ainda segundo a notícia do Observador, o bispo de Setúbal, D. José Ornelas, entregou recentemente ao Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Almada informação sobre o caso. A Diocese de Setúbal confirma e esclarece: “Sendo informada pelo jornal Observador dos rumores da eventual implicação de um padre neste caso, [a Diocese] solicitou ao Ministério Público de Almada a averiguação do caso e disponibilizou a sua total colaboração”.

A mãe da criança contactou, em março, por telefone, a diocese de Setúbal, solicitando o afastamento do padre responsável pelo centro paroquial até se concluir a investigação. Então, o vigário geral da diocese de Setúbal, padre José Lobato, pediu-lhe que se deslocasse a Setúbal para que lhe relatasse o que sabia, o encontro foi depois agendado, mas a mãe acabaria por não comparecer – nem voltou a contactar a Igreja.

“Desde que tomou conhecimento desta situação, a Diocese de Setúbal manifestou completa disponibilidade para receber a mãe da criança, embora esta nunca tenha comunicado a alegada situação à Diocese”, lê-se no comunicado. Por fim, a instituição reafirma a sua “orientação de total intransigência” perante qualquer situação de abuso de menores, estando disponível para “apurar a verdade, em colaboração com as autoridades competentes, respeitando as pessoas envolvidas, e aguardando o desenvolvimento da averiguação em curso”.