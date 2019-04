Penafiel vence em Guimarães com direito a reviravolta épica nos últimos 15 minutos

O Penafiel venceu, esta segunda-feira, o Vitória de Guimarães B por 5-4, num jogo em que esteve a perder por 4-1 até 15 minutos do apito final.

A formação vitoriana chegou ao intervalo a vencer por 2-0, com golos de Thibang Phete, aos 7 minutos de jogo, e Yakubu, à passagem do minuto 17. Ainda antes do intervalo, a equipa vitoriana, a jogar em casa, ficou reduzida a dez elementos, com o vermelho direto mostrado a Al Musrati.

Mesmo reduzido a dez elementos, o Vitória de Guimarães fez o 3-0 logo a abrir o segundo tempo, aos 48 minutos, por João Correia. Gustavo reduziu para o Penafiel aos 62 minutos, e o Vitória de Guimarães voltou a dilatar a vantagem um minuto depois, por Yakubu.

Aos 75 minutos e com o desfecho do jogo praticamente definido, o Penafiel conseguiu uma reviravolta épica. Pires, aos 75', Vinicius, 76', Areias, 89', e Caetano, 90', fizeram os quatro golos que asseguraram os três pontos para a equipa de Armando Evangelista.

Com este resultado, o Penafiel subiu ao 7º lugar da II Liga, com 38 pontos. O Vitória de Guimarães não conseguiu fugir ao último lugar, com 27 pontos, a quatro de um lugar de manutenção.