Jhonatan renova com o Moreirense e está mais longe do Vitória de Guimarães

O Moreirense anunciou, esta segunda-feira, que acionou a cláusula para prolongar o contrato do guarda-redes Jhonatan Luiz por mais uma temporada, válido agora até 2020, notícia que desmente a saída a custo-zero para o Vitória de Guimarães.

O guardião brasileiro foi dado como certo no emblema vitoriana e o Moreirense diz que informou, "através de carta registada, todos os clubes profissionais da I e II Liga" acerca da renovação. O comunicado do clube do Moreirense informa ainda que Jhonatan viu o seu contrato ser significativamente melhorado com a renovação.

Deste modo, e face aos rumores da saída do guarda-redes, o Moreirense explica que irá pedir 1,5 milhões de euros, valor da cláusula de rescisão, para permitir a saída de Jhonatan do emblema de Moreira de Cónegos.

Jhonatan tem sido um dos destaques da época do Moreirense, que se tem afirmado como uma das surpresas do campeonato: luta pelo quinto lugar, precisamente, com o Vitória de Guimarães, assim como com o Belenenses. No entanto, a 9 de março, frente ao Marítimo, Jhonatan partiu o braço, o que o afasta da competição para o que falta da época.