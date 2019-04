Alex Telles treina com a restante equipa em Anfield Road

Alex Telles integrou a sessão de treino do FC Porto, em Anfield Road, pelo que foi visível nos primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.

Grande parte do período aberto à presença de jornalistas foi ocupado com uma conversa entre Sérgio Conceição, treinador, e os restantes jogadores. Nesse lote, Alex Telles não estava incluído nesse lote, o que apontaria para que o lateral não marcasse presença na sessão. O defesa-esquerdo juntou-se ao grupo quando arrancaram os trabalhos físicos, numa corrida à volta do relvado.

O lateral brasileiro estava de fora desde 30 de março, quando se lesionou a bater um penálti frente ao Sporting de Braga. No entanto, deu sinais de recuperação ao longo da última semana e deve estar apto para o jogo.



O Liverpool-FC Porto tem pontapé de saída marcado para terça-feira, às 20h00, jogo com relato na Renascença, diretamente de Anfield Road, e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt. A segunda mão da eliminatória dos quartos de final da Liga dos Campeões, no Estádio do Dragão, decorre a 17 de abril.