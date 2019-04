Alex Telles ainda em dúvida para o Liverpool, garante Sérgio Conceição

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, mantém o véu em relação à utilização de Alex Telles frente ao Liverpool, a contar para a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Em conferência de imprensa, o técnico dos dragões reconhece que o lateral brasileiro está melhor, mas ainda em dúvida:

"Sinceramente, ainda não sabemos. Ele está melhor, mas amanhã veremos", começou por dizer.

Alex Telles lesionou-se a 30 de março, em Braga, quando marcou um penálti frente à equipa minhota. Uma bursite afastou o defesa esquerdo do jogo da Taça de Portugal frente ao Braga e o dérbi contra o Boavista, mas acabou por seguir com a comitiva portista para Liverpool.

O técnico dos dragões diz que a estratégia e o onze está definido, apenas com a eventual integração de Alex Telles: "Mal de mim se fosse pensar só amanhã quem ia jogar. Está praticamente tudo definido, e depois veremos se podemos usar o Alex Telles ou não, o que pode mudar uma peça".

Pepe e Herrera castigados, mas em solo inglês

Herrera, capitão de equipa, e Pepe, experiente central, estão castigados para a partida, mas viajaram com a restante comitiva para Liverpool. Sérgio revelou que foram os próprios que pediram para ir até Inglaterra com a equipa:

"Foram eles que pediram para vir. Falei com o presidente e ele autorizou. Sentem o clube, querem estar próximos e é sempre importante a presença de jogadores com tanta experiência. São dois capitães".

O Liverpool-FC Porto tem pontapé de saída marcado para terça-feira, às 20h00, jogo com relato na Renascença, diretamente de Anfield Road, e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt. A segunda mão da eliminatória dos quartos de final da Liga dos Campeões, no Estádio do Dragão, decorre a 17 de abril.