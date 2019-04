No Ruanda há um grupo étnico que "continua a viver muito à margem da sociedade"

Numa altura em que se assinala a passagem dos 25 anos sobre o genocídio do Ruanda, há um grupo étnico que continua a ser discriminado no país: a comunidade Twa, que sofreu mais mortes do que os Tutsis durante as operações levadas a cabo pelo grupo étnico Hutu em 1994, que provocou mais de 800 mil mortos.

Em entrevista à Renascença, o diretor executivo da Aministia Internacional em Portugal, Pedro Neto, reconhece que, neste momento o Ruanda é um país onde as divisões, de alguma forma, se esbateram.

No entanto, sublinha, os Twa “continuam a viver muito à margem do resto da sociedade”. Segundo Neto, a comunidade étnica “não pode assinalar o luto dos familiares que perdeu no genocídio e enfrenta dificuldades no acesso ao trabalho, saúde e habitação, porque alguns líderes políticos, para ganharem apoios, demonizam estes grupos mais vulneráveis de pessoas que não se podem defender nem dar o contraditório”.

A Amnistia Internacional diz que algo muito semelhante está já a acontecer em Myanmar (antiga Birmânia), com a perseguição que é feita à comunidade muçulmana Rohyngia num país de maioria budista. No entanto, há uma diferença entre os dois casos - é que muitos milhares de Rohyngias têm conseguido fugir para o vizinho Bangladesh, ao contrário dos Twa, que não encontram refúgio fora do Ruanda.

Num outro plano, Pedro Neto lembra que o discurso discriminatório em relação aos refugiados em plena Europa é muito semelhante ao discurso que persiste no Ruanda contra a comunidade Twa.

Na Hungria, por exemplo, "os refugiados são muito mal tratados e demonizados pelos líderes políticos", refere o responsável da organização não-governamental. Na Polónia e em Itália, acrescenta, "o discurso contra os refugiados também vai tomando pulso”.

Ainda assim, Pedro Neto não acredita que "na Europa cheguemos a uma situação" como a que se vive no Ruanda.