Salah, Mané e Firmino? "Não vão passar por mim", garante Danilo

Danilo Pereira, médio do FC Porto, não teme as estrelas ofensivas do Liverpool. Em conferência de imprensa, o médio defensivo respondeu com humor à questão sobre jogadores como Sadio Mané, Salah e Firmino:

"O que penso quando vejo o Mané, Salah e Firmino? Penso que não vão passar por mim, e vou dar o meu máximo para isso", disse, entre risos.

Apesar da confiança, Danilo reconhece que o Liverpool é favorito para a partida em Anfield Road, por jogar em casa: "O favoritismo pode cair para o lado deles, por jogarem em casa, um estádio que é muito difícil".

Danilo não esconde o objetivo do FC Porto em seguir para a meia-final da Liga dos Campeões, e desvaloriza as ausências de Herrera e Pepe. "Não temos nenhum sentido de vingança, quem pensa assim dá-se mal. Temos a ambição de um plantel que trabalha ao máximo. Queremos passar o desafio e seguir para as meias-finais. O Herrera e o Pepe são grandes ausências, mas temos jogadores competentes e capazes de substituir qualquer um".

O médio defensivo diz que a equipa não vai perder a postura que é habitual do FC Porto, e recorda que a partida frente ao Liverpool "não é apenas mais um jogo": "A postura vai ser muito própria. Uma equipa que não vira a cara à luta. Vamos ser competentes na exigência que o jogo pede. Mas não é por ser o Liverpool que vamos mudar a atitude. Representamos o FC Porto e este não é só mais um jogo, são os quartos de final da Liga dos Campeões".

A equipa do Liverpool está, atualmente, a lutar pelo título de campeão inglês com o Manchester City, mas Danilo reconhece que a equipa de Jurgen Klopp tem pontos fracos: "É uma equipa com um caudal ofensivo enorme, contra-ataca com grande facilidade, bem compacta, mas têm as suas lacunas, que não vou dizer porque fazem parte das nossas estratégias".

O Liverpool-FC Porto tem pontapé de saída marcado para terça-feira, às 20h00, jogo com relato na Renascença, diretamente de Anfield Road, e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt. A segunda mão da eliminatória dos quartos de final da Liga dos Campeões, no Estádio do Dragão, decorre a 17 de abril.