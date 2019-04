Sérgio quer levar a discussão da eliminatória contra o Liverpool para o Estádio do Dragão

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, está confiante que é possível eliminar o Liverpool e passar às meias-finais da Liga dos Campeões. Em conferência de imprensa, o técnico portista diz que preparou a equipa para conseguir um bom resultado em Anfield Road:

"Não são sonhos. Eu acho que é possível ganhar ao Liverpool e preparamos o jogo nesse sentido. Vamos ser pressionados e levar com transições difíceis, mas estamos preparados para a tarefa. Estamos focados no momento. Percebemos o contexto das equipas e da competição em que estamos, e queremos um resultado positivo que permita discutir a eliminatória no Estádio do Dragão", começou por dizer.

O técnico portista negou que exista um sentimento de vingança em relação à pesada derrota por 5-0 na última temporada, nos oitavos de final da prova. "Não há vingança nenhuma. Cada jogo tem uma história e o que se passou no ano passado, fica no ano passado".

Ainda assim, Sérgio olha para o forte poderio da equipa de Jurgen Klopp, principalmente a jogar em Anfield Road, onde apenas duas equipas conseguiram resultados positivos: "O Liverpool é fortíssimo, só empataram dois jogos em Anfield, contra o Leicester e Manchester City. Foram finalistas da Liga dos Campeões, estão a lutar pelo título e há uma diferença de milhões entre nós e eles. Mas os nossos milhões são a nossa atitude e trabalho diário".

"Klopp foi simpático, só isso"

Sérgio respondeu ainda ao homólogo do Liverpool, Jurgen Klopp, que disse que preferia não ter repetido o desafio contra o FC Porto. O treinador dos dragões elogiou a qualidade da conferência de imprensa do técnico dos "reds" e desmentiu a sua teoria.

"Klopp tem um grande departamento de comunicação e fez uma boa conferência de imprensa. Ninguém queria era apanhar o Liverpool, e não o FC Porto. É ao contrário do que ele disse. É um 'gentleman' e disse as coisas para suavizar o nosso amargo de boca. Foi simpático e só isso".

O Liverpool-FC Porto tem pontapé de saída marcado para terça-feira, às 20h00, jogo com relato na Renascença, diretamente de Anfield Road, e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt. A segunda mão da eliminatória dos quartos de final da Liga dos Campeões, no Estádio do Dragão, decorre a 17 de abril.