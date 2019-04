Trump designa Guarda Revolucionária do Irão como "grupo terrorista". Teerão responde na mesma moeda

O Conselho de Segurança do Irão anunciou esta segunda-feira que colocou as forças militares dos Estados Unidos da América na sua lista de "organizações terroristas", depois de a administração norte-americana de Donald Trump ter decidido dar essa mesma classificação ao Corpo da Guarda Revolucionária do Irão.

A notícia foi avançada pela televisão estatal iraniana esta tarde, horas depois de o Governo Trump ter anunciado o passo sem precedentes que ameaça aumentar a instabilidade no Médio Oriente.

"A Guarda Revolucionária é o principal meio do Governo iraniano para dirigir e implementar a sua campanha global terrorista", acusou o Presidente dos EUA em comunicado. Esta decisão, acrescentou Trump, "torna claríssimos os riscos de fazer negócios ou de apoiar a Guarda Revolucionária. Quem o fizer estará a financiar o terrorismo."

Antes de decidir responder da mesma forma, Teerão acusou os EUA de tomarem uma decisão "ilegal" à luz do direito internacional.

"Nenhum outro país tem o direito legal de designar as forças armadas de outro país como uma organização terrorista", declarou o pivot da televisão estatal, citado pela Reuters, sem atribuir a acusação a nenhuma fonte oficial específica. "A esfera de influência do Irão no Médio Oriente e o seu sucesso no combate ao Estado Islâmico são as razões por detrás desta designação" decidida pelos EUA.