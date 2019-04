Capucho é o terceiro treinador do Mafra esta temporada

O Mafra anunciou, esta segunda-feira, a contratação do treinador Nuno Capucho, que sucede a Filipe Pedro no cargo.

Filipe Pedro assumiu o cargo após a saída de Filipe Martins para o Feirense e não conseguiu vencer qualquer jogo. Em oito jogos, empatou quatro e perdeu outros quarto.

Até à saída de Filipe Martins, o Mafra, recém-promovido do Campeonato de Portugal, estava a fazer um campeonato muito tranquilo. As últimas oito jornadas fizeram com que o clube caísse do 5º para o 8º lugar, apenas quatro pontos a cima da linha de água.

Capucho chega ao Mafra depois de ter sido demitido do comando técnico do Varzim no dia 12 de novembro, após uma derrota por 3-0 no terreno da Oliveirense. Em declarações em conferência de imprensa de apresentação, o treinador de 47 anos aponta para o objetivo da manutenção:

"Sei da dificuldade que teremos nos próximos seis jogos, mas agarrei esta oportunidade de voltar a treinar uma equipa da II Liga. Vamos ter seis finais até ao fim do campeonato e espero dar alegrias aos adeptos nesta reta final".

Até ao final da época, o Mafra vai defrontar o Leixões, Académica, Cova da Piedade, Paços de Ferreira, Farense e Covilhã.