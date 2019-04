​Costa convidou, Mariana Vieira da Silva aceitou. “É tudo o que tenho a dizer sobre esta matéria”

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, recusa comentar a polémica em torno das nomeações familiares no Governo.



“O que eu considero é que o primeiro-ministro constitui o seu Governo, fez-me um convite e eu aceitei e é tudo o que tenho a dizer sobre essa matéria”, disse, em declarações à RTP, esta segunda-feira.

Mariana Vieira da Silva, filha do ministro da Segurança Social Vieira da Silva, acrescentou ainda que o convite surgiu na sequência do trabalho que tinha desenvolvido com António Costa.

“O primeiro-ministro convidou-me em 2015 para fazer parte deste Governo. Eu, na altura, ponderei e resolvi aceitar por achar que, na continuidade do trabalho que eu tinha feito com ele, no programa do Governo, podia ajudar o primeiro-ministro e assim servir o país”, disse.

A ministra recusou ainda comentar as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa que defende uma alteração "simples" da legislação.