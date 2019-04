Van Dijk assume favoritismo contra o FC Porto

Virgil Van Dijk, defesa central do Liverpool, reconhece o favoritismo da equipa inglesa para a eliminatória contra o FC Porto, mas espera uma partida difícil em Anfield, na primeira mão do quartos de final da Liga dos Campeões:

"Enquanto clube e pela época que temos feito, faz de nós favoritos para o jogo de amanhã. Temos de aproveitar o momento e fazer uma boa exibição. Sabemos que vai ser um jogo difícil. O FC Porto já chegou até aos quartos, têm jogado bem e não querem viver o que viveram na última época", começou por dizer, em conferência de imprensa.

O holandês quer construir um bom resultado na primeira mão, em casa, para a segunda mão, no Estádio do Dragão, mas não descura no objetivo principal dos "reds", a Premier League:

"Amanhã será importante, porque podemos começar a construir um bom resultado para levar para Portugal. No campeonato, qualquer deslize pode acabar com os nossos sonhos de vencer a Premier League. Primeiro vem o FC Porto, depois vem o Chelsea. Só podemos pensar assim".

O Liverpool ocupa a segunda posição da Premier League, um ponto atrás do Manchester City, uma situação em todo semelhante à do FC Porto, que está em igualdade pontual com o Benfica, mas com desvantagem no confronto direto. "O FC Porto tem jogadores fantásticos e está numa situação parecida à nossa no campeonato. Tem jogadores fantásticos, denfendem e pressionam muito bem".

Mané recorda noite história no Dragão

O avançado senegalês foi a grande figura da vitória do Liverpool por 5-0, no Estádio do Dragão. Sadio Mané apontou um "hat-trick", o único da carreira na Liga dos Campeões, e recordou o momento: "Foi um grande momento e uma das melhores noites da minha carreira. Jogar na Liga dos Campeões é fantástico. Ter a oportunidade de marcar um hat-trick significou muito para mim. E fiquei contente pela equipa também, pois vencemos o jogo".

Para Sané, o maior erro que o Liverpool pode cometer é esperar que aconteceça o mesmo que na última temporada: "Isso faz parte do passado, por isso tentaremos esquecê-lo. Eles quererão muito ganhar. Temos o mesmo objetivo. Que ganhe a melhor equipa".

O Liverpool-FC Porto tem pontapé de saída marcado para terça-feira, às 20h00, jogo com relato na Renascença, diretamente de Anfield Road, e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt. A segunda mão da eliminatória dos quartos de final da Liga dos Campeões, no Estádio do Dragão, decorre a 17 de abril.