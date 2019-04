Gonçalo Oliveira sai de cena em Taipei

O tenista português Gonçalo Oliveira falhou, esta segunda-feira, o acesso à segunda ronda do Challenger de Taipei, em Taiwan.

A presença do número quatro nacional, 285.º do "ranking" ATP, na cidade formada em 1709 foi curta: durou apenas 1h07. Oliveira caiu diante do francês Stephane Robert, 284.º ATP, em dois "sets", por 6-3 e 6-4.

Após esta eliminação frente a um antigo "top-50" da hierarquia mundial, Gonçalo Oliveira continua em prova na variante de pares.