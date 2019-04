Bolsonaro demite ministro da Educação e anuncia substituto

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, anunciou esta segunda-feira a demissão do seu ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodríguez, informando que já escolheu o substituto de Vélez, Abraham Weintraub.

"Comunico a todos a indicação do professor Abraham Weintraub ao cargo de ministro da Educação", disse Bolsonaro. "Abraham é doutor, professor universitário e possui ampla experiência em gestão e o conhecimento necessário para a pasta. Aproveito para agradecer ao prof. Vélez pelos serviços prestados."

Pouco antes do anúncio, Bolsonaro e o agora ex-ministro da Educação estiveram reunidos no Palácio do Planalto, no seguimento de desentendimentos entre assessores da tutela que geraram mal-estar no Ministério desde a tomada de posse do executivo a 1 de janeiro deste ano.

Colombiano naturalizado brasileiro, Vélez Rodríguez torna-se assim a segunda "vítima" do que os media brasileiros apelidam de "guerra interna" dentro do Governo de Bolsonaro.

Há menos de três meses, o secretário-geral da presidência, Gustavo Bebianno, também foi afastado do cargo por alegadas irregularidades no financiamento da campanha eleitoral mas também por causa dessas lutas entre os militares escolhidos para integrar o executivo e aqueles cujos nomes foram indicados pelo escritor de direita e guru de Bolsonaro, Olavo de Carvalho.