João Domingues permite reviravolta no Challenger de Múrcia

O tenista português João Domingues foi eliminado, esta segunda-feira, na primeira ronda do Challenger de Múrcia, em Espanha.

O número três nacional, 221.º do "ranking" ATP, venceu o primeiro "set", mas depois permitiu a reviravolta do brasileiro Thomaz Bellucci, número 226 da hierarquia mundial. O jogo terminou em 1h54, com 4-6, 6-4 e 6-0.

A participação portuguesa no Challenger murciano fica, assim, a cargo de Pedro Sousa. O número três português, 105.º do mundo, defende, na terça-feira, o estatuto de primeiro cabeça-de-série diante do espanhol Gerard Granollers, número 450 da tabela.