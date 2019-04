Benfica acusa FC Porto de "falta de vergonha"

O Benfica classifica com um peremptório "falta de vergonha" as críticas do FC Porto, com pedido de afastamento do videoárbitro Bruno Paixão dos jogos decisivos do campeonato, à arbitragem da vitória encarnada, por 1-4, no terreno do Feirense, no domingo, em jogo da jornada 28.

"O clube que está a ser consecutivamente beneficiado desde o início do campeonato chega a esta fase da temporada e ainda tenta, da forma mais despudorada, condicionar as nomeações dos árbitros", acusa o Benfica, na sua newsletter, publicada esta segunda-feira.

No texto em causa, intitulado "Falta de Vergonha", os encarnados assinalam que "o FC Porto acha que não chega", alegadamente, ter invadido um centro de treinos de árbitros, ter sido beneficiado na meia-final da Taça da Liga frente ao Benfica ou ter usufruído de "sucessivos atropelos à falta de transparência aos mais diversos níveis".

"Há um problema muito sério e muito concreto em tudo isto. E esse problema não se consegue apagar: existem imagens a suportar os factos que dão o FC Porto como beneficiário do maior conjunto de erros de arbitragem que já existiram num campeonato. Sendo assim, o objetivo é continuar a debitar falsidades, a cada minuto, para criarem um cenário artificial de vitimização. Fraco argumento", aponta o clube da Luz.

O Benfica alega que o FC Porto devia ter menos 10 pontos e garante que "não mudará o seu comportamento" face ao rival: "Denunciará – sempre! - as mentiras, as ameaças e as coações. Não permitirá que as mentiras dos outros, mil vezes repetidas, se transformem em verdade."

Por fim, o Benfica sublinha que chegou à liderança do campeonato "de forma limpa, através de uma vitória clara" no Estádio do Dragão.