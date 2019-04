Klopp prevê que o FC Porto se motivará com o 5-0 da última época

Jurgen Klopp espera uma eliminatória da Liga dos Campeões diferente da do ano passado, frente ao FC Porto. Na altura, nos oitavos de final, o Liverpool venceu por 5-0 e acabou com a discussão logo no Dragão. Esta segunda-feira, na conferência de imprensa de antevisão da primeira mão dos quartos de final, o treinador da equipa inglesa afirmou que o Porto pode encontrar motivação no pesado resultado da última época.

"Quando vencemos por 5-0, foi um jogo estranho, porque nós fomos muito clínicos. O Porto foi muito bom no início e causou-nos muitos problemas, mas depois começámos a marcar golos. Mas isso não é importante. O Porto agora tem muito mais experiência e pode usar o 5-0 do ano passado como motivação, ao contrário de nós. Temos de ser fortes, temos de ser claros, diretos nuns momentos, criativos noutros. Pode ser um jogo algo louco", avisou o técnico alemão.

Klopp insistiu que espera "um jogo diferente do encontro do ano passado". O Liverpool ultrapassou outro colosso nos "oitavos", o Bayern, com uma vitória em Munique, após o nulo em casa. Klopp frisou que há que "defrontar o FC Porto com o mesmo respeito" que o mostrado ao Bayern: "Eles merecem. Eliminaram a Roma de forma espetacular. Estão em primeiro no campeonato, juntamente com o Benfica."

Duas equipas com muita vontade de passar



O treinador do Liverpool alertou que "o Porto quer muito passar" a eliminatória, pelo que não espera que a equipa portuguesa "conceda facilidades", mesmo jogando a primeira mão em Anfield Road.

"Esperamos ficar desconfortáveis. Eles pressionam muito, são muito organizados, fisicamente muito fortes, com criatividade no meio, há uma expectativa muito grande e espero que estejamos preparados. É um jogo a sério da Liga dos Campeões. Eles querem chegar longe na competição. Vai ser um jogo difícil para as duas equipas", projetou.

Acima de tudo, Klopp não quer "dar a impressão de que é fácil" jogar em casa do Liverpool: "Estou muito excitado, mal posso esperar pelo jogo. Está tantos fatores a considerar. Temos de estar muito atentos."

A primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões joga-se na terça-feira, às 20h00, em Anfield Road.