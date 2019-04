Borja, Acuña e Raphinha de fora no regresso do Sporting aos treinos

O Sporting regressou, esta segunda-feira, aos treinos, após vencer o Rio Ave, por 3-0, na 28.ª jornada do campeonato. Borja e Acuña, que se lesionaram durante a partida, e Raphinha, que não foi convocado, são novos clientes do departamento médico do clube leonino.

Borja contraiu uma entorse no joelho e, esta segunda-feira, realizou exames complementares de diagnóstico. Já o problema de Acuña é mais animador: não passou de dores musculares devido a sobrecarga.

Raphinha, que saiu dos convocados do Sporting devido a lesão, realizou tratamento, assim como Bas Dost, que está afastado dos relvados desde 15 de março e falhou, frente ao Rio Ave, o terceiro encontro consecutivo.

Battaglia, lesionado de longo termo - desde 7 de novembro - e que falhará o resto da época, realizou tratamento e trabalho de recuperação.

Quanto a outros destaques, os titulares da vitória do Sporting frente ao Rio Ave realizaram trabalho de recuperação fora do relvado, enquanto os restantes treinaram normalmente. Os sub-23 Paulinho e Pedro Marques foram chamados por Marcel Keizer ao treino do plantel principal.

Na terça-feira, o Sporting estará de folga. Os leões preparam a visita ao Desportivo das Aves, relativa à 29.ª jornada do campeonato, que está marcada para sábado. O Desportivo das Aves-Sporting terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.