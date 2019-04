Presidente do Feirense estranha bandeirola no ar e “penalti à clube grande”

O presidente do Feirense, Rodrigo Nunes, explica, em Bola Branca, o teor do comunicado da SAD, que após a derrota frente ao Benfica lamentou erros do árbitro da partida, João Pinheiro, e do videoárbitro, Bruno Paixão, e falou em "vergonha para o futebol português".

"Alguma coisa se passou [no Feirense-Benfica] que não se deve passar no desporto e no futebol porque põe em causa a verdade desportiva", aponta Rodrigo Nunes, em explicação do comunicado da SAD do clube.

Detalhando os lances das queixas do Feirense, Rodrigo Nunes destaca três erros que considera terem tido influência no resultado final:

"No segundo golo marcado pelo Feirense [seria o 2-0], não há fora-de-jogo. É estranho o fiscal de linha levantar perentoriamente a bandeirola. O penálti do Benfica [que resultou no empate] é um penalti à clube grande. Se fosse ao contrário, não seria marcado, até porque logo a seguir há um lance parecido na área do Benfica e nada aconteceu."



Erros com influência na classificação



Ainda sobre a arbitragem, Rodrigo Nunes deixa um lamento mais alargado. “O Feirense, infelizmente, está quase despromovido. Não foi este jogo que nos pôs nesta situação, mas um acumular de erros de arbitragem ajudou muito à posição que nos encontramos”, considera.

Em jeito de conclusão, Rodrigo Nunes deixa um apelo aos agentes do futebol: “O Feirense está no último lugar, mas é um clube digno. O que se está a passar precisa de ser combatido. Pode ser incompetência dos árbitros, mas também há outras situações que têm de acabar de vez."

"Não somos cegos, nem estamos surdos. Vamos lendo e ouvindo. Há determinados agentes desportivos que não conseguem disfarçar. O futebol precisa de medidas”, sublinha o presidente do Feirense.