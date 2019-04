Vai a um casamento? Em vez das prendas pode oferecer um telhado a uma escola moçambicana

Por ocasião do seu casamento, o Bruno e a Clara fizeram um donativo à Helpo, que permitiu a substituição do telhado em capim por chapas de zinco, numa escola primária em Moçambique.

A associação tem tido o apoio do padre missionário Carlos Jacob, de 59 anos, que a partir do Seminário de Gouveia, organizou um jantar solidário que angariou 1.100 euros.

O padre que esteve ao longo de quase duas décadas na província de Nampula, aplaude a ideia das prendas de casamento como donativos. “Muitas vezes esbanja-se dinheiro e os convidados não sabem o que ofertar e tendo por objetivo a ajuda a estas necessidades tão prementes, esta é uma prenda inesquecível, sai do normal e marca a diferença. Os que se vão casar em vez de amealharem tantas coisas materiais, pensem nestas necessidades dos nossos irmãos, mesmo longe precisam da nossa proximidade”, alerta.

A Helpo, com dez voluntários permanentes e 90 agentes comunitários, implementa programas e projetos nas mais diversas áreas de intervenção. Operam em Moçambique, São Tomé e Guiné Bissau, trabalhando sobretudo nas áreas da educação e da nutrição materno infantil em áreas rurais.

Joana Clemente quer proporcionar aos jovens uma continuidade o mais duradoura possível dentro do sistema de ensino e elogia o apoio do Padre Jacob. “É um grande amigo, é sempre bom olhar para ele e recordar as coisas boas que podemos fazer juntos, este donativo deixa-nos muito sensibilizados, tendo em conta a dimensão de Gouveia”, sublinha a responsável acrescentando que já estava à espera de uma boa surpresa, “mas superou as nossas expetativas”.

António Peres Metelo, presidente da direção da Associação Helpo, não escondeu a emoção. “Estamos muito agradecidos a Gouveia, percebemos o peso que tem esta mobilização. Sou economista de profissão e percebo o sentido dos números, estes 1.100 euros emociona-nos muito e queremos dizer aos gouveenses que prestaremos escrupulosas contas de cada cêntimo que tem que ser muito bem utilizado”, garante.