Marco Silva dá esperança ao FC Porto para o Liverpool. "Não será parecido com o ano passado"

Marco Silva acredita que o 5-0 do Liverpool diante do FC Porto, ocorrido na temporada passada, não se repetirá no reencontro entre as duas equipas, esta época, nos quartos de final da Liga dos Campeões.

O treinador do Everton, rival de cidade do adversário portista na prova milionária, assume que "será um jogo difícil, como todos na Champions League", mas que "será diferente" da eliminatória da última época.

"Será um jogo difícil, naturalmente. Serão dois jogos difíceis. Acredito sinceramente que não vai ser, nem de perto nem de longe, igual ao que aconteceu no ano passado. Independentemente da grande época que o Liverpool está a fazer, e que fez no ano passado na Champions League, eu acho que não será de todo parecido com o que foi no ano passado. Será um jogo difícil, mas vamos ver", projetou o técnico português.

A primeira mão joga-se em Anfield Road, na terça-feira, às 20h00. Para Marco Silva, "é importante para o FC Porto conseguir [em Liverpool] um bom resultado", de forma a levar a eliminatória em aberto para a segunda mão, no Dragão, a 17 de abril: "E, claramente, eles acreditam."

O Liverpool-FC Porto, primeira mão dos "quartos", terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.