Warriors dizem adeus a Oakland com o primeiro lugar do Oeste na mão

Os Golden State Warriors realizaram, na madrugada desta segunda-feira, o último jogo de fase regular em Oakland. Os campeões, que na próxima época vão mudar-se para São Francisco, derrotaram os LA Clippers, por 131-104, e garantiram o primeiro lugar da Conferência Oeste da NBA.

Em noite de nostalgia, em que os Warriors utilizaram um equipamento "retro" em homenagem à equipa de 2006/07 - que terminou, na altura, um jejum de 13 anos sem "play offs" -, foi Stephen Curry o inevitável herói. O base e estrela de Golden State liderou as estatísticas, com 27 pontos.

Além de Curry, destacaram-se Kevin Durant, com 16 pontos, e Draymond Green, que roçou o triplo-duplo, com 10 pontos, 10 ressaltos e nove assistências. Klay Thompson desiludiu, com apenas 12 pontos.

Landry Shamet foi o melhor dos Clippers, com 17 pontos. Lou Williams também se destacou, com 13 pontos, mas toda a equipa esteve em baixo.

Este foi o último encontro da fase regular da história dos Warriors em Oakland. Os vigentes campeões da NBA "viveram" na Oracle Arena durante 47 anos. Mudam-se, agora, para São Francisco, para o Chase Center, uma arena privada com etiqueta de 100 mil milhões de dólares.

Todos os resultados



Toronto Raptors-Miami Heat, 117-109

Cleveland Cavaliers-San Antonio Spurs, 90-112

Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder, 126-132

Detroit Pistons-Charlotte Hornets, 91-104

Indiana Pacers-Brooklyn Nets, 96-108

Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks, 127-129

Houston Rockets-Phoenix Suns, 149-113



Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks, 115-107



Boston Celtics-Orlando Magic, 108-116

New York Knicks-Washington Wizards, 113-110



Golden State Warriors-LA Clippers, 131-104



Portland Trail Blazers-Denver Nuggets, 115-108



Sacramento Kings-New Orleans Pelicans, 129-133

Los Angeles Lakers-Utah Jazz, 113-109