Luciano Gonçalves. Críticas do FC Porto são para "consumo interno"

O Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol "não vai entrar" no que Luciano Gonçalves chama de "mind games'".

Esta é a reação do presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) ao pedido do FC Porto para que Bruno Paixão seja afastado dos jogos que vão decidir o título. Na newsletter "Dragões Diário", o clube azul e branco aponta erros do videoárbitro (VAR) no Feirense 1-4 Benfica e fala em "problema com a imparcialidade".

Em declarações a Bola Branca, Luciano Gonçalves considera que o apelo do FC Porto é uma opinião para "consumo interno dos clubes".

"Não são opiniões para a arbitragem. Não é pelos clubes pedirem que se vete A, ou se vete B, que o CA vai entrar nesses ‘mind games’”, refere este dirigente da classe, para quem "todos os árbitros do quadro dão as melhores garantias". Incluindo os VAR's, como foi o caso de Paixão, que analisou na Cidade do Futebol os lances do desafio da Feira:

"Certamente, se formos perguntar aos clubes se têm os melhores jogadores, dirão que sim. Temos de dar aos árbitros as melhores condições também. Tudo o que saia disto é uma guerra interna dos clubes, que gostam de entreter em volta desses ‘mind games’."

Mais responsabilidade para evitar ultrapassar os limites



Luciano Gonçalves apela à "responsabilidade" dos "responsáveis" pelo futebol português. O "limite", avisa, é desconhecido.

"O meu grande receio [para o final da época] é não saber qual é o limite das pessoas. Tenho algum receio que as pessoas com responsabilidade ainda se excedam mais", admite o presidente da APAF.

Ainda assim, acredita em melhorias: "Quero acreditar sempre que as pessoas com responsabilidade põem a mão na consciência e percebem que algo tem de parar. Continuamos a preocupar-nos mais com o que se passa fora das quatro linhas do que com o que se passa dentro."