Alex Telles viaja com o FC Porto para Liverpool

Alex Telles seguiu viagem com o FC Porto para Liverpool, para disputar a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

O lateral brasileiro estava de fora desde 30 de março, quando se lesionou a bater um penálti frente ao Sporting de Braga. No entanto, deu sinais de recuperação ao longo da última semana e deve estar apto para o jogo.



Na comitiva do FC Porto, liderada pelo presidente, Jorge Nuno Pinto da Costa, seguem, também, Pepe e Herrera, que não vão poder defrontar o Liverpool. Os dois jogadores estão castigados, depois de terem visto cartões amarelos na segunda mão dos "oitavos", frente à Roma.

Nota, ainda, para a presença de Diogo Queirós nos eleitos. O central da equipa B, de 20 anos, que vinha a treinar com a equipa principal, não constava na lista B de inscritos, mas os regulamentos permitem alterações nesse grupo até 24 horas antes do início de um jogo. Diogo Queirós viaja, assim, com a comitiva portista para Liverpool.

Lista de jogadores que viajam para Liverpool



Casillas, Vaná e Diogo Costa (guarda-redes); Maxi Pereira, Éder Militão, Diogo Leite, Bruno Costa, Hernâni, Brahimi, Óliver Torres, Marega, Alex Telles, Herrera*, Corona, Adrián López, André Pereira, Danilo, Otávio, Felipe, Soares, Pepe*, Fernando Andrade e Diogo Queirós.

*estão castigados e não podem jogar.

[notícia atualizada às 10h51]