Brooklyn e Orlando nos "play offs" após anos de jejum

Brooklyn Nets e Orlando Magic garantiram, na madrugada desta segunda-feira, o regresso aos "play offs", após quatro e sete anos de ausência, respetivamente. Os Nets venceram os Pacers, em Indiana, por 96-108, e os Magic foram a Boston derrotar os Celtics, por 108-116.

D'Angelo Russell foi decisivo para a visita triunfal dos Nets a Indiana. O base, de 23 anos, marcou 20 pontos e ainda somou seis ressaltos e seis assistências. Harris destacou-se com 19 pontos, LeVert acrescentou 18 pontos e Allen roçou o duplo-duplo, com 12 pontos e oito ressaltos.

Do lado dos Pacers, brilhou o suplente Domantas Sabonis, com um duplo-duplo de 17 pontos e 12 ressaltos. Young marcou 16 pontos.

Magic voltam a ser felizes



Desde 2012 que os Magic não chegavam aos "play offs" da NBA. Este histórico regresso teve muita mão de Nikola Vucevic. O poste montenegrino, que esteve a grande nível durante toda a temporada, conseguiu um duplo-duplo de 25 pontos e 12 ressaltos, em Boston.

Também brilharam Terrence Ross, com 26 pontos, Evan Fournier, com 24, e D.J. augustin, com duplo-duplo de 11 pontos e 13 assistências.

Do lado dos Celtics, que chegaram a ter vantagem de 13 pontos, destacaram-se três jogadores: Kyrie Irving, com 23 pontos, Al Horford, com 18 pontos e sete assistências, e Gordon Hayward, com 16 pontos.

Falta ocupar um lugar nos "play offs", que está a ser disputado por três equipas: os Detroit Pistons são os melhores colocados (39-41), mas também estão na luta Charlotte Hornets (38-42) e Miami Hat (38-42).

Todos os resultados



Toronto Raptors-Miami Heat, 117-109

Cleveland Cavaliers-San Antonio Spurs, 90-112

Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder, 126-132

Detroit Pistons-Charlotte Hornets, 91-104

Indiana Pacers-Brooklyn Nets, 96-108

Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks, 127-129

Houston Rockets-Phoenix Suns, 149-113



Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks, 115-107



Boston Celtics-Orlando Magic, 108-116

New York Knicks-Washington Wizards, 113-110



Golden State Warriors-LA Clippers, 131-104



Portland Trail Blazers-Denver Nuggets, 115-108



Sacramento Kings-New Orleans Pelicans, 129-133

Los Angeles Lakers-Utah Jazz, 113-109