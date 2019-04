Pedro Sousa cai, mas continua à porta do "top-100"

Pedro Sousa continua à porta do "top-100" da hierarquia mundial de ténis, atualizada esta segunda-feira, apesar da perda de duas posições e consequente queda para o 105.º posto. O tenista português mais bem cotado, João Sousa, mantém-se firme na posição 43 do "ranking" ATP.

Quem viveu uma boa semana foi João Domingues, que chegou aos quartos de final do Challenger de Alicante, tal como Pedro Sousa, e com isso escalou 11 posições no "ranking", sendo agora o número 221.

Gonçalo Oliveira desceu um lugar, para o posto 285, e Gastão Elias desceu dois, o que lhe valeu a saída do "top-300": é agora 302.º. Por outro lado, Frederico Silva escalou cinco posições e passou para 329.º.

No topo do "ranking" mundial, não houve quaisquer alterações. Novak Djokovic é o líder, com 2345 pontos sobre o espanhol Rafael Nadal. O alemão Alexander Zverev fecha o pódio. A completar o quinteto da frente, estão o suíço Roger Federer e o austríaco Dominic Thiem.

"Ranking" ATP



1 - Novak Djokovic, 11.070 pontos

2 - Rafael Nadal, 8.725 pontos

3 - Alexander Zverev, 6.040 pontos

4 - Roger Federer, 5.590 pontos

5 - Dominic Thiem, 4.765 pontos

...

43 - João Souusa, 1.027 pontos



105 - Pedro Sousa, 568 pontos



221 - João Domingues, 222 pontos

285 - Gonçalo Oliveira, 143 pontos

302 - Gastão Elias, 113 pontos

329 - Frederico Silva, 84 pontos