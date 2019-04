FC Porto pede afastamento de Bruno Paixão dos jogos decisivos do campeonato

O FC Porto considera que o árbitro Bruno Paixão não deve participar mais em jogos decisivos para o desfecho do campeonato.

Na newsletter "Dragões Diário", o clube portista critica a prestação de Paixão, como videoárbitro, na vitória do Benfica, no terreno do Feirense, por 1-4, depois de ter estado a perder por 1-0. O FC Porto critica o penálti a favor do Benfica, que resultou no empate (1-1), "depois de um toque tão levezinho que fez Pizzi cair em câmara lenta" e a "vista grossa" feita dois lances na área do Benfica, "um deles uma pisadela clara".

"Bruno Paixão parece ter um problema com a imparcialidade, o que pode e deve afastá-lo dos jogos que vão decidir o campeão", pode ler-se.

Para o FC Porto, Bruno Paixão "teve uma carreira de árbitro recheada de decisões insustentáveis e, agora, como VAR, segue a mesma lamentável tradição". Os dragões apontam que, já na temporada passada, também na Feira, Paixão "deixou passar um penálti claríssimo sobre Marcano".

Já no domingo, após a partida, o Feirense mostrou-se muito crítico para com a atuação do árbitro da partida, João Pinheiro, e do videoárbitro.

O clube de Santa Maria da Feira questionou, com recurso às redes sociais, "onde está a verdade desportiva" e considerou que se assistiu "a mais um jogo que envergonha o futebol português", com decisões de arbitragem que "adulteram os jogos e mancham este campeonato".