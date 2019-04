Theresa May admite que Brexit pode estar em risco

"O governo negociou um acordo com a UE e eu preferia que esse acordo fosse aprovado pelo Parlamento e que pudéssemos sair da UE com base nisso. Mas o Parlamento já rejeitou esse acordo três vezes, e agora não os imagino a aceitá-lo. Portanto, a escolha que temos pela frente é sair da UE com acordo ou não sair de todo", disse May.

A primeira-ministra britânica alerta que o Brexit pode estar em risco. Numa mensagem em vídeo, divulgada no sábado à noite, Theresa May sublinhou que a única alternativa é negociar com a oposição - uma opção que não tem sido fácil.

O acordo negociado com Bruxelas foi chumbado três vezes na Câmara dos Comuns. Agora, a única alternativa da primeira-ministra é negociar com a oposição para que o Parlamento aprove um acordo para o Brexit.

May pediu na sexta-feira aos restantes 27 Estados-membros da UE um adiamento da data de saída do Reino Unido de 12 de abril para 30 de junho e iniciou negociações com o Partido Trabalhista para um compromisso que permita que o Parlamento aprove o acordo do 'Brexit'.

No entanto, os três dias de negociações com os trabalhistas já concluídos não produziram resultados e o 'Labour' acusa o governo de May de não apresentar nenhuma verdadeira mudança.

"Não vi nenhuma grande mudança na posição do Governo até agora", afirmou o líder trabalhista, Jeremy Corbyn, no sábado. "Estou à espera de ver as linhas vermelhas moverem-se".

A nova data será discutida em Bruxelas na próxima quarta-feira, numa cimeira extraordinária dos Estados Membros.