Seferovic em destaque

Seferovic é o rosto em destaque nos diários desportivos de Lisboa. "Susto dá goleada", escreve o Record, enquanto A Bola sublinha a importância dos golos do suíço: "Casado com a baliza."

O diário O Jogo destaca Pizzi e titula: "A lei do mais forte." O diário do Porto é o único que dá destaque ao facto de a vitória do Benfica ter sido manchada por três erros graves da arbitragem: "Golo mal anulado ao Feirense, penálti mal assinalado a favorecer o Benfica e penálti por assinalar contra o Feirense."

Pepe é, por sua vez, a figura do FC Porto em destaque nas primeiras páginas, graças a uma declaração que será surpreendente: "Vai ser a minha quarta Champions." Os diários desportivos lançam, assim, já o Liverpool-FC Porto de terça-feira.

Ainda em O Jogo, destaque para o Sporting de Braga: "A pior semana de Abel."