PSG empata em casa e adia festa do título

O Estrasburgo estragou os planos de festa do bicampeonato do Paris Saint-Germain (PSG), empatando 2-2 no Parque dos Príncipes, onde foi a primeira equipa a pontuar, à 31.ª jornada da liga francesa de futebol.

A equipa de Thomas Tuchel precisava vencer para celebrar o oitavo título de campeão, mas o Estrasburgo deu boa réplica e, nos minutos finais, faltou maior discernimento aos locais na finalização.

Com um jogo a menos, o PSG tem 81 pontos, mais 20 do que o Lille, que empatou 1-1 na visita ao Reims, e que no próximo domingo terá como principal missão evitar que o adversário festeje o título na sua própria casa.

Quando o camaronês Jean-Eric Choupo-Moting inaugurou o marcador, aos 13 minutos, ao concluir cruzamento na direita, poucos duvidavam da festa, que começou a ser adiada aos 26, quando o cabo-verdiano Nuno da Costa fez o empate, com golo muito similar.

Anthony Gonçalves (38), com remate de fora da área, colocou o Estrasburgo na frente e o PSG só empataria aos 82, em cabeceamento do alemão Thilo Kehrer.

Horas antes, José Fonte colocou o vice-líder Lille na frente em casa do Reims, contudo, Oudin empataria, aos 78, num jogo em que Rafael Leão entrou aos 70 nos forasteiros e Rui Fonte não saiu do banco.

O Nantes de Edgar Ié perdeu em Toulouse por 1-0, mas jogou em inferioridade numérica a partir dos 17 minutos, após expulsão do brasileiro Andrei Girotto.

O Nice venceu o Montpellier de Pedro Mendes por 1-0.