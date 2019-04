Daniel Ramos. “Golos acabam por não traduzir o que aconteceu"

O treinador do Rio Ave, Daniel Ramos, considera que o resultado (3-0) contra o Sporting pode enganar.

Análise

"Os golos acabam por não traduzir o que aconteceu, entrámos bem, melhor do que o Sporting, mas cometemos erros que nos penalizaram bastante. Sofremos golos de formas improváveis. Um Rio Ave sem desistir, que não se escondeu, tentou jogar. Estivemos perto do golo. Permitimos de forma pouco provável que as oportunidades resultassem em golo. Apesar do resultado, que não traduz o jogo jogado de parte a parte, o Rio Ave também teve oportunidades e posse de bola. Podíamos ter sido mais agressivos, é uma necessidade neste momento, há coisas a melhorar mas nem tudo foi mau."



Corrigir erros

"Com trabalho e análise. É esperar que os jogadores consigam tomar decisões melhores no futuro com o treino. Não nos escondemos de jogar. O erro faz parte do jogo, é reduzir ao máximo o número de erros nesta ponta final do campeonato, porque estamos a ser penalizados por isso. Se calhar ser uma equipa mais pragmática no futuro e não com tanta intenção de querer jogar e fazer um jogo positivo. É uma opção que vou equacionar"

