Keizer. “Bom resultado e boa exibição durante 70 minutos"

O treinador do Sporting, Marcel Keizer, gostou da exibição da sua equipa na vitória (3-0) sobre o Rio Ave, mas admitiu que o cansaço se notou.

Análise

"Muito feliz com a exibição, depois do jogo de quarta-feira, terceiro jogo da semana. Um bom resultado e uma boa exibição durante 70 minutos. Nos últimos 20 minutos estávamos completamente sem energia. Não foi um jogo fácil, no início o Rio Ave jogou bem, mas a qualidade dos nossos jogadores fez a diferença."

Falta de Bas Dost

"Sentimos falta de todos os jogadores que estão lesionados, precisamos de todos mas estamos felizes pelo Luiz Phellype, foi um bom golo".

Resto da época

"Temos alguns jogos pela frente, vamos tentar dar o melhor. Há jogo no próximo sábado. No final da época há a final [da Taça de Portugal], por isso ainda há muito para jogar".

Declarações à Sporttv.

O Sporting venceu o Rio Ave por 3-0 e subiu ao terceiro lugar do campeonato.