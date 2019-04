Caçador de rinocerontes é morto por elefante na África do Sul

Um elefante matou um caçador de rinocerontes no Parque Nacional Kruger, na África do Sul, na última semana. O alerta foi dado por outros caçadores que o acompanhavam à família que, por sua vez, avisou os guardas dos parques.

As autoridades desencadearam uma operação de buscas, mas não encontraram o corpo do caçado no local onde os colegas o tinham deixado - próximo de uma estrada -, depois de ter sido pisado por um elefante.

Na quinta-feira, os guardas encontraram um crânio humano e um par de calças. Suspeita-se que os restos mortais do caçador terão sido devorados por leões.

A direção do parque enviou as condolências à família e alertou que “entrar no Parque Nacional Kruger ilegalmente e a pé não é [uma decisão inteligente], devido aos muitos perigos existentes.

Os quatro caçadores sobreviventes foram detidos por terem entrado ilegalmente no parque e vão ser presentes a tribunal.

O parque debate-se com a problemática dos caçadores ilegais, que matam rinocerontes para vender os chifres. Têm como destino sobretudo os países asiáticos, onde se acredita que os chifres têm propriedades medicinais