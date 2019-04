Jogador do Gondomar perde os sentidos e é transportado para o hospital

O jogador do Gondomar Tiago Schuster perdeu os sentidos, este domingo, já depois de ter sido substituído, durante o jogo frente ao Lourosa, do Campeonato de Portugal, avança o "Jornal de Notícias".

Schuster foi substituído aos 55 minutos (segunda parte) do encontro em Gondomar, que o Lourosa venceu, por 1-2. Quando chegou ao banco de suplentes, caiu inanimado e teve de receber assistência médica dos bombeiros que se encontravam no Estádio São Miguel.

O jogo, a contar para a 29.ª jornada do Campeonato de Portugal, foi interrompido por 10 minutos. Tiago Schuster acabou por recuperar os sentidos. No final da partida, foi transportado para o hospital, onde realizou exames médicos, ainda de acordo com o "JN".