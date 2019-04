FC Porto vence na Luz o clássico de basquetebol

O FC Porto venceu o Benfica, por 79-84, e aproximou-se do segundo lugar, este domingo, em jogo da quinta jornada do grupo A da segunda fase da liga de basquetebol, que se realizou no pavilhão da Luz, em Lisboa.

O jogo arrancou com boa dinâmica no ataque das duas equipas. Melhor o FC Porto numa fase inicial, mas com o Benfica a equilibrar o marcador ainda nos primeiros minutos. Gladness, com oito pontos, foi o melhor do lado das águias, e Graves e João Soares, com sete pontos, foram os mais concretizadores do lado dos dragões, com os primeiros 10 minutos a terminarem com 30-26 e um grande cesto de Tomás Barroso já com a buzina a ecoar no pavilhão da Luz.

O segundo período foi menos animado, com menos eficácia de parte a parte e as duas equipas a falharem muitos dos cestos. Ainda assim, o Benfica esteve melhor e manteve-se na frente, vencendo ao intervalo por 43-36.

Mais agressivo no ataque, o FC Porto entrou melhor na segunda parte e aproximou-se rapidamente do Benfica no marcador, com Borovnjak e Sheehey a destacarem-se na concretização. O Benfica reagiu, com Micah Downs e Gladness ao comando da equipa de Carlos Lisboa, mas não impediu a vitória dos dragões no terceiro quarto, com o resultado a fixar-se em 64-58.

Tudo decidido na reta final



No período derradeiro, o FC Porto voltou a entrar melhor e dois triplos consecutivos deixaram a equipa azul e branca com os mesmos pontos do Benfica e com tudo em aberto para os minutos finais.

Até final, as duas equipas discutiram ponto a ponto, mas o FC Porto foi mais forte e dois lances individuais de Pedro Pinto carimbaram a vitória dos dragões, por 84-79.



Na equipa de Moncho López, o norte-americano William Sheehey foi o mais concretizador, com 22 pontos, acompanhado de perto pelo sérvio Sasa Borovnjak, com 19. Já no Benfica, Micah Downs e Mickell Gladness, com 22 pontos, foram os mais certeiros.

Com este triunfo na casa do rival, a 12.ª vitória consecutiva no campeonato, o FC Porto soma 48 pontos na liga, ficando a apenas um do Benfica, que soma 49 e ocupa o segundo lugar. A campeã Oliveirense está em primeiro, com 52 pontos. Já as águias somam a terceira derrota em quatro jogos, depois dos desaires frente à Oliveirense e Ovarense.