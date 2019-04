"Conseguimos pôr o Benfica em sentido", diz adjunto do Feirense

O treinador adjunto de Filipe Martins no Feirense, Sandro Medeiros, enalteceu a forma como a equipa fogaceira controlou o Benfica e marcou o golo inaugural, apesar da pesada derrota sofrida, em casa, por 1-4.

"Conseguimos anular os pontos fortes do adversário. Conseguimos chegar ao golo e pôr em sentido o Benfica. Depois, com o decorrer do tempo e algumas vicissitudes, acabámos por cair animicamente. Mas ficámos muitos satisfeitos com a equipa", afirmou, à Sport TV.

Pese embora a goleada sofrida, Filipe Martins, Sandro Medeiros e restante equipa técnica dos fogaceiros ficaram "contentes com a atitude" dos jogadores. O adjunto assinalou que "quem viu este jogo certamente viu a injustiça de [o Feirense] ir para o intervalo a perder".

Na segunda parte, em que o Benfica fez o 1-3 logo a abrir, "a equipa reagiu até ao fim e esteve sempre muito concentrada, comprometida e focada", mas "é um duro golpe estar a perder por dois golos contra uma equipa como o Benfica". "Não é fácil dar a volta", reconheceu Sandro Medeiros.

O golo anulado ao Feirense, que teria significado o 2-0, e o penálti que deu o empate ao Benfica geraram muitos protestos, mas Sandro Medeiros, ainda que tenha deixado claro que discorda de ambas as decisões, não quis entrar por aí: "Temos a nossa opinião. Protestámos porque nos sentimos indignados, mas a decisão foi tomada."

Com esta derrota, o Feirense continua no último lugar e fica a 12 pontos da manutenção, mas a esperança não morre, conforme garantiu Sandro Medeiros. "Mantém-se tudo igual. No próximo jogo, objetivo ganhar e objetivo três pontos. As contas fazem-se no fim", frisou.