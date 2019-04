Lage enaltece entrada "à campeão" do Benfica na segunda parte

Bruno Lage enalteceu, após a vitória do Benfica sobre o Feirense, por 1-4, a grande entrada da sua equipa na segunda parte, para "matar" o jogo.

Am declarações à Sport TV, o treinador do Benfica salientou a justiça da vitória, num "campo muito difícil" e frente a uma "grande equipa" como o Feirense, "com grandes valores e um treinador de grande nível".

"A entrada foi um pouco dividida e sofremos um golo numa situação em que o Feirense é muito forte. Uma desatenção nossa permitiu o golo. Foi uma entrada muito boa do Feirense. A nossa é uma exibição a crescer, a partir desse momento. Chegámos ao intervalo a liderar o resultado e tivemos uma entrada de campeão na segunda parte. Com alguma naturalidade, marcámos mais um golo. Vitória justa num campo difícil contra grande equipa e num bom jogo", analisou o técnico encarnado.

A grande surpresa no onze do Benfica foi Adel Taarabt, pela primeira vez titular desde que chegou à Luz. A intenção de Bruno Lage foi "procurar a sua [Taarabt] qualidade individual, que tem muita, e espaços interiores".