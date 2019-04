Paulo Fonseca nas meias-finais da Taça da Ucrânia

O Shakhtar Donetsk, de Paulo Fonseca, apurou-se para as meias-finais da Taça da Ucrânia em futebol, ao vencer o Dínamo de Kiev 4-3 no desempate por grandes penalidades, depois de 1-1 no tempo regulamentar e prolongamento.

Numa espécie de final antecipada, Denys Harmash inaugurou o marcador aos nove minutos para os forasteiros, contudo, Júnior Moraes igualou para o Shakhtar, aos 57.

Os dois marcadores acabaram expulsos, tendo Denys Harmash sido de forma direta, aos 62 minutos, e Júnior Moraes oito minutos mais tarde, neste caso por acumulação de cartões amarelos.

Como o prolongamento nada resolveu, foi através da marcação de grandes penalidades que o treinador português foi bem-sucedido, apesar de a sua equipa ter falhado primeiro.

O Zorya, que venceu fora o Lviv por 1-0, o Dnipro, que bateu em casa o Vorskla por 2-0, e o Inhulets, da II Liga e que afastou o Karpaty nos penáltis, após o 1-1 final, são os outros semifinalistas.