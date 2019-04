Morreu Luís Paéz, ex-jogador do Sporting

Luís Paéz, jogador que esteve no Sporting entre 2007 e 2009, faleceu este domingo após um acidente de viação na cidade paraguaia de Mariano Roque Alonso. A notícia é avançada pelo jornal paraguaio ABC.

A viatura onde seguia Paéz chocou com um autocarro, por volta das 5h10 (hora local).

Segundo a mesma fonte, o motorista do autocarro ainda foi submetido a um teste de alcoolemia, mas não acusou qualquer substância.

Natural de Lambaré, no Paraguai, Luís Paéz fez formação no Tacuary, tendo assinado pelo Sporting com18 anos. A estreia pela equipa principal dos leões deu-se a 8 de dezembro de 2007 no encontro com o Louletano, para a Taça de Portugal.