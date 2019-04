Cinco centenas de pessoas disseram "Não ao Paredão" na praia de Matosinhos​

Em declarações aos jornalistas, Humberto Silva - um dos organizadores da manifestação, dinamizada através das redes sociais pelo movimento “Diz Não ao Paredão” – justificou a forte adesão, mesmo com condições climatéricas tão adversas, com o facto de as pessoas “acreditarem na causa”.

Cerca de cinco centenas de pessoas manifestaram-se este domingo debaixo de vento e chuva na Praia de Matosinhos contra o prolongamento do quebra-mar exterior do Porto de Leixões, alertando para os impactos ambientais, económicos e sociais da obra.

“E estamos a falar de obras que vão ficar aqui décadas, pelo que as condições não tendem a melhorar, vai ser cumulativo”, frisou, salientando que “alguns dos danos já estão previstos no estudo de impacto ambiental”, mas basta ver “exemplos semelhantes ao longo de todo país” para ter uma ideia de todas as consequências da obra.

Apesar de a Câmara de Matosinhos ter apresentado uma moção para travar a fase de obra de extensão do quebra-mar, Humberto Silva diz que o se pretende é “que pare de imediato todo o processo, o concurso e a obra, até se saber quais os verdadeiros impactos que o projeto irá ter”.

Na sua página na rede social Facebook, o movimento “Diz Não ao Paredão”, que surgiu após o anúncio das obras e é responsável pelo lançamento de uma petição pública a pedir a suspensão das empreitadas, que já reuniu mais de 6.200 assinaturas, considera este prolongamento do quebra-mar “o maior atentado ambiental, social e urbanístico” que Matosinhos, no distrito do Porto, já viveu nos últimos anos. Humberto Silva garante que a petição vai ser levada à Assembleia da República “muito em breve”.

Em fevereiro, a ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, anunciou um investimento de cerca de 217 milhões de euros, dos quais 147 são investimento público, até 2023 no porto de Leixões para aumentar a sua competitividade portuária.

As empreitadas envolvem o prolongamento do quebra-mar exterior em 300 metros, aprofundamento do canal de entrada, anteporto e bacia de rotação, a criação do novo terminal no Molhe Sul e a melhoria das condições de operação do porto de pesca.

Contudo, tem surgido várias críticas de partidos políticos, autarcas e surfistas. A APDL, por seu lado, garante que o prolongamento do quebra-mar “não vai acabar com as ondas nem com o surf, nem vai transformar a praia num lago”.