Inaugurado o primeiro navio oceânico concebido e fabricado em Portugal

O primeiro-ministro esteve presente na inauguração. "Nunca tinha sido construído um paquete em Portugal", afirmou António Costa durante a cerimónia de batismo do MS World Explorer.

O navio 'MS World Explorer', que zarpa de Viana do Castelo em maio, tem capacidade para 200 passageiros e 110 tripulantes, representando um investimento de 70 milhões de euros, parte daquele montante financiado pela banca portuguesa.

"Foi preciso unir 75.250 peças, como num puzzle, foram necessárias 2.860 toneladas de aço, usados mais de 500 quilómetros de fios", especificou, sendo que "os primeiros cinco anos do navio estão já vendidos".

Mário Ferreira adiantou que "o navio foi construído por 3.500 trabalhadores das mais diversas especialidades, de 32 nacionalidades, sendo que na construção do casco foram despendidas 800 mil horas de trabalho".

O navio, que teve como madrinha a Carla Bruni, ex-modelo e mulher do ex-presidente francês Nicolas Sarkozy, tem "126 metros de comprimento, 19 metros de largura e 4,7 metros de calado, oito pisos, sendo que seis são para os passageiros".

Foi inaugurado este sábado o paquete MS World Explorer, um investimento de 70 milhões de euros do grupo Mystic Invest, do empresário Mário Ferreira. É o primeiro navio oceânico integralmente concebido e fabricado em Portugal.

"O meu profundo agradecimento e reconhecimento pela excelência do trabalho que vem desenvolvendo em prol da economia nacional. Sem a WestSea isto não seria possível", sublinhou, aplaudido pelas cerca de 400 pessoas presentes numa tenda gigante montada nos estaleiros e onde marcaram presença, entre outras personalidades, o ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, o presidente do PSD, Rui Rio, e o presidente da Câmara de Viana do Castelo, José Maria Costa.

António Costa adiantou que "se tudo correr bem" o Governo encomendará "mais seis novos Navio Patrulha Oceânico (NPO) e outros navios previstos na Lei de Programação Militar", recordando que, nos estaleiros de Viana do Castelo, outros quatro NPO já foram construídos para a Marinha portuguesa, dois dos quais pela WestSea.