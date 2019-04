“Descalço também se caminha”. Cónego João Aguiar Campos apresenta novo livro

A coletânea de textos que reúne reflexões de fé e esperança do antigo presidente do conselho de gerência da Renascença tem a chancela da Paullus Editora e foi apresentada em Braga, no sábado. As receitas da venda do livro revertem a favor da missão das Paulinas em Angola.

"Muitas vezes queixamo-nos das nossas circunstâncias da dureza do caminho, dos outros, do calçado... E devemos pensar que, apesar de tudo, não podemos desistir, devemos continuar. Descalços, por isso, também se caminha", explica o cónego, em entrevista à Renascença .

São 350 textos, “pedaços de alma” assinados pelo cónego João Aguiar Campos que, depois de soltos nas redes sociais, passaram à “memória” do papel.

“Fé e esperança” são as palavras que percorrem a coletânea de textos que nasceu do convite da Paullus Editora, para surpresa do autor.

"De repente, aparece-me uma apresentação que me encantou, de modo que, olhando para aqueles textos que eu conhecia e vendo-os agora ali com uma nova roupagem, até eu fiquei a gostar do livro", confessa.

A acompanhar os textos estão 70 ilustrações, numa homenagem ao cónego João Aguiar que, este ano, completa 70 anos de vida.

O cónego já prepara o seu próximo trabalho: uma reflexão sobre a vida, a doença, a amizade e o amor. "Digo na brincadeira - mas é a sério - que tem um título alegre: Morri ontem. É alegre porque quando termina o tempo que temos de vida, o que está para a frente nunca mais acaba", afirma.