Everton de Marco Silva derrota Arsenal

O Everton, treinado por Marco Silva e com André Gomes no onze, venceu, este domingo, na receção ao Arsenal, por 1-0, em jogo da 33.ª jornada da Premier League.

O único golo da partida foi marcado aos 10 minutos. Pontapé de canto para o Everton e, após uma carambola na área, a bola sobrou para Phil Jagielka, que não hesitou em empurrá-la para a baliza.

Esta foi a terceira vitória consecutiva - e a quarta nos últimos seis jogos - do Everton, que vive o melhor momento desde que Marco Silva assumiu o comando. Fica, ainda, uma marca positiva para o português: os "toffees" não derrotavam o Arsenal desde dezembro de 2016.

Com este resultado, o Everton ascendeu, de forma provisória, ao nono lugar, com 46 pontos, os mesmos do Watford, que é nono, e menos um que o Wolverhampton, que é oitavo, mas com mais um jogo que ambos. O Leicester é sétimo, também com mais um ponto que o Everton.

Com esta derrota, o Arsenal falha o "assalto" ao pódio. Os "gunners" ficam com 63 pontos, menos um que o Tottenham, que é terceiro classificado, e os mesmos do Chelsea, que ocupa a quarta posição.