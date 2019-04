Fonte marca, mas Lille empata e o PSG pode ser hoje campeão

O Paris Saint-Germain tem via aberta para a revalidação do título de campeão francês, depois do empate do Lille, este domingo, no terreno do Stade Reims, por 1-1.

Num jogo em que foi titular, o internacional português José Fonte abriu o marcador a favor do Lille. Na sequência de um cruzamento, o central subiu ao segundo andar e cabeceou, de forma irrepreensível, fora do alcance do guarda-redes, para o fundo da baliza do Reims.

No entanto, aos 78 minutos, o Reims empatou, com um golo de Oudin, a responder a um grande passe de Dingome. O golo ainda foi ao videoárbitro, por suspeitas de fora-de-jogo, mas foi mesmo validado. Rafael Leão, que entrara aos 70 minutos, não conseguiu inverter o rumo.

Com este resultado, o Lille não vê o segundo lugar da Ligue 1 em perigo - tem mais cinco pontos que o terceiro, o Lyon -, mas abre alas para o PSG sagrar-se campeão já este domingo, a sete jornadas do final. Basta, para isso, que os parisienses pontuem na receção ao Estrasburgo. O Reims subiu ao sexto lugar e ficou a três pontos do quarto, último que dá acesso à Liga Europa, que está na posse do Saint-Étienne.