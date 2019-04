I Liga

Benfica vira e goleia na Feira e recupera a liderança

07 abr, 2019 - 16:00 • Inês Braga Sampaio

Feirense 1-4 Benfica. Resultado folgado que foi conseguido com muito trabalho. O Feirense adiantou-se cedo e ainda marcou o segundo, mas este foi anulado. O Benfica reagiu e, com golos de Pizzi e André Almeida e um "bis" de Seferovic, deu a volta e carimbou a goleada, adornada com o regresso ao topo da tabela. Recorde os melhores momentos em rr.sapo.pt.